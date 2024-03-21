إسرائيل تزعم: مقتل المزيد من المسلحين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن هجوم الجيش على مستشفى الشفاء في قطاع غزة أدى لمقتل المزيد من المسلحين.

وقال الجيش: "على مدار أمس الأربعاء، تم القضاء على أكثر من 50 إرهابيا خلال تبادل لإطلاق النار"، مضيفا أنه تم القضاء على أكثر من 140 مسلحا في منطقة المستشفى منذ بدء العملية منذ بضعة أيام.

وأضاف أن القوات عثرت أيضا على منشآت لتخزين الأسلحة.

وأوضح الجيش أنه لم يلحق أي ضرر بالمدنيين والمرضى والأطباء والمعدات الطبية.

ولم يتسن التأكد من أي من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

ودخلت القوات الإسرائيلية أكبر مستشفى في قطاع غزة في الساعات الأولى من الاثنين الماضي.

وأوضح الجيش أن جنديين إسرائيليين قتلا في العملية حتى الآن، وتم احتجاز نحو 160 مشتبه بهم.

من ناحية أخرى، يتواصل القتال في أماكن أخرى بقطاع غزة. وفي وسط قطاع غزة، قال الجيش إنه تم قتل نحو 20 شخصا أمس الأربعاء، وصفهم بالإرهابيين.

وكانت حرب غزة قد اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي

وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية متزايدة؛ بسبب الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين والأحوال الكارثية في قطاع غزة.