تقرير: القليل من مزودي خدمات الإنترنت في ألمانيا يلتزمون بما يعدون من سرعات

كشف تقرير رقابي جديد، اليوم الخميس، أن مزودي شبكات الإنترنت الألمان نادرا ما يلتزمون بالسرعة التي يعدون العملاء بها.

وخلص التقرير السنوي الصادر عن وكالة الشبكات الاتحادية الألمانية، أن كلا من شبكات الهاتف المحمول والشبكات الثابتة تهبط بشكل روتيني إلى ما دون السرعات المقرر للعملاء بحسب العقود، وهو ما يتوافق مع تقارير سابقة للوكالة.

وبالنسبة لخدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، كان أداء المزود سيئا بشكل خاص، حيث حصل 4٪ فقط من العملاء بالفعل على سرعات نقل البيانات التي تقضي بها العقود.

وكانت النسبة في نسخة العام الماضي من التقرير أقل من ذلك، حيث بلغت 3٪ فقط.

وتبين للوكالة مرة أخرى أن 25.5٪ فقط من العملاء حصلوا على سرعات إنترنت عبر الهاتف المحمول لا تقل عن نصف المعدل المنصوص عليه في العقد، وهو رقم ظل دون تغيير تقريبا منذ التقرير السابق.

كما تحسن الوضع بالنسبة للشبكات الثابتة بشكل طفيف فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حصل 43.5٪ فقط من المستخدمين بالفعل على معدل نقل البيانات المتفق عليه تعاقديا، وبالنسبة لـ85.5٪، بلغت المعدل النصف على الأقل.

ولم يكن ذلك سوى تحسن طفيف ببضع نقاط مئوية عن التقرير السنوي للعام الماضي.

ورغم ذلك، وبحسب التقرير، أبدى معظم العملاء رضاهم عن أداء مزود الإنترنت الخاص بهم. وبالنسبة للشبكة الثابتة، منح 79.1٪ منهم درجة النجاح لمزوديهم، في حين قال 70.4٪ إنهم راضون عن شبكة الهاتف المحمول.