انخفضت أسعار زيت الطعام بنسبة تجاوزت الـ47% فى أقل من شهرين، على وقع قرار تحرير سعر الصرف مؤخرا، ليصل سعر الطن إلى 50 ألف جنيه، مقابل 95 ألف جنيه فى فبراير الماضى، وفقا لبعض التجار العاملين بالقطاع.

وتراجع سعر السلعة الاستراتيجية للمستهلك النهائى إلى 60 جنيها لكل لتر، مقارنة بـ110 و115 جنيها فى فبراير الماضى، وفقا لجولة ميدانية قامت بها «الشروق» فى محافظات والقاهرة، القليوبية، وكفر الشيخ.

وكان البنك المركزى قد سمح فى اجتماع استثنائى عقد يوم 6 مارس الجارى، بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما أدى إلى خفض الجنيه بنسبة تجاوزت 64%، حيث هبط الجنيه فى البنوك المحلية من 31 جنيها إلى 50 جنيها للدولار الواحد، لتقضى هذه الخطوة بشكل كبير على السوق الموازية للدولار، ووجود سعرين للصرف.

وتراجع الدولار أمام الجنيه منذ ذلك الوقت إلى أن وصل إلى مستويات الـ46 جنيها خلال تداولات أمس الخميس.

وعانى الاقتصاد المصرى طوال العامين الماضيين من وجود سعرى للصرف، واتسعت الفجوة بين سعر الصرف بالسوق الموازية والسعر الرسمى بنسبة تجاوزت الـ100% فى بداية العام الجارى، حيث وصل سعر صرف الدولار فى السوق الموازية إلى 75 جنيها بينما يسجل فى القنوات الرسمية 30.95 جنيه.

يقول أحمد رفاعى المنوفى، أحد منظمى المبادرات الرئاسية فى القليوبية، مثل مبادرة «كلنا واحد»، ومعارض «أهلا رمضان»، إن توحيد سعر الصرف أدى إلى تراجع العديد من السلع وعلى رأسهم زيت الطعام.

وأوضح أن الأسعار تراجعت بعد تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، مع تسعير السلع المستوردة حاليا على أساس سعر صرف يدور حول مستويات الـ47 جنيها، بدلا من تسعيرها على أساس 70 و75 جنيها للدولار فى الشهرين الماضيين.

وأكد أن استمرار البنوك المحلية فى توفير العملة الصعبة لمستوردى السلع الاستراتيجية يضمن استمرار التراجع فى الأسعار، وعدم عودة السوق الموازية مرة أخرى، مشيرا إلى أن معارض «أهلا رمضان» تمتلئ بزجاجات زيت الطعام اللتر بـ60 جنيها، بينما يتراوح السعر فى الأسواق الحرة بين 65 و70 جنيها أقصى سعر.

ولفت إلى أن تراجع سعر الدولار فى البنوك سيتبعه انخفاضات أخرى فى أسعار زيت الطعام خلال الأيام المقبلة، قائلا: «المرحلة المقبلة ستشهد تراجعات فى أسعار جميع السلع»، مضيفا أن الفترة الحالية يظهر بها هبوط أسعار السلع السريعة كالزيت والدقيق والأرز، بينما على المدى المتوسط ستنخفض أسعار السلع المعبأة والمصنوعة.

يقول أحمد كركندى صاحب، صاحب إحدى السلاسل التجارية بمحافظة القليوبية، إن أسعار زيت الطعام محليا ما زالت أعلى من نظيرتها العالمية بنسبة كبيرة، حيث يسجل سعر الطن 612 دولارا، أى ما يعادل 29 ألف جنيه باحتساب سعر الصرف عند مستويات الـ46 جنيها.

وأضاف كركندى لـ«الشروق» أن السعر العادل لزيت الطعام لا يتجاوز الـ35 و36 ألف جنيه بعد إضافة تكلفة الشحن والنقل والجمارك وهامش ربح التاجر، مشيرا إلى أن هذه الفجوة تبشر بمزيد من تراجع الأسعار فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه يقول إسلام متولى، أحد تجار السلع الغذائية فى القاهرة، إن سعر زيت الطعام المعبأ من كبرى الشركات العاملة بالسوق المحلية يسجل 80 جنيها للتر، مقارنة بـ120 جنيها فى فبراير الماضى، بينما تتراوح أسعار منتجات الشركات الأخرى بين 60 و70 جنيها للتر مقارنة بـ120 جنيها أيضا.

وأضاف أن أسعار السمن انخفضت بنحو 40 جنيها فى العبوة زنة الـ1.5 كيلو، لتسجل 150 جنيها، مقارنة بـ190 جنيها الشهر الماضى، متوقعا مزيدا من التراجعات فى أسعار الزيوت والسمن خلال الأيام المقبلة تزامنا مع انخفاض سعر الدولار فى البنوك المحلية.

كما شهدت محافظة كفر الشيخ، انخفاضا كبيرا خلال اليومين الماضيين، فى أسعار الزيت والسمن والدقيق والأرز والتمور، وذلك بعد موجة كبيرة من الارتفاعات خلال الشهرين الماضيين وهو ما عبر عنه الأهالى بمدن المحافظة خلال جولة قامت بها «الشروق» فى الأسواق.

وقالت زينب محمود، ربة منزل بكفر الشيخ، إنها تتجول بالأسواق يوميا من أجل معرفة الأسعار وعندما تجد انخفاضا عند تاجر ما تقوم بشراء المنتج منه، مشيرة إلى أن العديد من السلع انخفضت أسعارها بشكل كبير فى الكثير من المحلات، ولكن يوجد محلات ما زالت ترفع الأسعار بحجة أنها أشترت السلع بأسعار مرتفعة، ولذلك يحجم المواطنون عن الشراء منها.

وأضافت أن أسعار الزيت انخفضت بالفعل من ١٠٠ جنيه لزجاجة الزيت سعة لتر إلى ٦٥ جنيها، وكيلو السمن من ١٥٠ جنيها إلى ٩٥ جنيها، مطالبة المحافظة والأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المحلات التى ما زالت ترفع الأسعار رغم انخفاض سعر الصرف وأسعار المنتجات عالميا ومحليا.

وقال على إبراهيم، من أهالى كفر الشيخ: إن بعض السلع انخفضت أسعارها بالفعل بشكل كبير ومن بينها الأسعار الغذائية، ومنها الأرز الذى انخفض من ٤٠ جنيها للكيلو إلى ٢٩ جنيها، وكيلو المكرونة من ٣٨ جنيها إلى ٣٠ جنيها، وكيلو الدقيق من ٤٠ جنيها إلى ٢٤ جنيها، وكيلو التمر من ٤٠ جنيها إلى ٢٥ جنيها.

وأضاف إبراهيم، أن بعض السلع لم تنخفض أسعارها حتى الآن من بينها السكر، حيث ما زال يباع بالمحلات بين ٤٥ و٥٥ جنيها للكيلو، مطالبا المحافظة والجهات الرقابية بضبط الأسعار فى الأسواق، ومحاسبة التجار الجشعين.

وقال محمد صلاح دشيشة عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ لـ«الشروق»: إن العديد من السلع انخفضت أسعارها بالأسواق، متوقعا انخفاض أسعار باقى السلع خلال أسبوعين لتعود إلى سعرها الطبيعى بعد استقرار الأسواق وتوفير السلع وانخفاض سعر الصرف.

وأضاف أن المحافظة والتموين والغرفة التجارية قاموا بعمل ١٦ معرض أهلا رمضان بمختلف مراكز المحافظة من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة للجميع من أجل التسهيل عليهم بالشهر الكريم مع توفير كل السلع بالمعارض والأسواق.

وتابع أن المحافظة والتموين يقومان بجهود كبيرة من أجل ضبط الأسواق والسلع عبر الحملات التموينية المختلفة بالمراكز والقرى.