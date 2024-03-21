 مواعيد سحور وإفطار ومواقيت الصلاة يوم الجمعة 12 رمضان 1445 هـ - بوابة الشروق
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مواعيد سحور وإفطار ومواقيت الصلاة يوم الجمعة 12 رمضان 1445 هـ


نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 11:16 م | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 11:16 م

ننشر مواعيد سحور وإفطار ومواقيت الصلاة يوم الجمعة 22 مارس 2024 - 12 رمضان 1445.

• موعد أذان الفجر يوم 12 رمضان

يؤذن لـ فجر 12 رمضان المبارك، في مدينة القاهرة، الساعة 4:30 صباحا، وعلى المقيمين خارج العاصمة المصرية مراعاة فروق التوقيت.

ومن الثابت في الإسلام، بما جاء في القرآن الكريم ونصت عليه السنة النبوية الصحيحة، أن المسلم يمكنه تناول الطعام والشراب، حتى أذان الفجر، ويمكن للمسلم أن يحتاط لنفسه بالامتناع عن ذلك قبل أذان الفجر بقليل.

• موعد السحور يوم 12 رمضان

ومن السنة النبوية، تأخير السحور إلى آخر الليل، لكن ينبغي كما أشارنا للاحتياط، أن يتم قبل الفجر بوقت كاف، حتى لا يدخل وقت الأذان أثناء تناول الطعام، وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

وتناول وجبة السحور هي سنة من سنن الحبيب المصطفى؛ وأمر بها الرسول الكريم، إذا قال عليه الصلاة والسلام، تسحروا؛ فإن السحور بركة.

• موعد الإفطار يوم 12 رمضان

يحين موعد الإفطار يوم 12 رمضان المبارك، الجمعة 22 مارس، في 6:07 مساء بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

• مواقيت الصلاة يوم 12 رمضان

مواقيت الصلاة يوم الجمعة 12 رمضان 1445 - 22 مارس 2024، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمساحة، هي كالتالي:
صلاة الفجْر ٤:٣٠ ص
الشروق ٥:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٠٧ م
صلاة العِشاء ٧:٢٥ م

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