تنورة واستعراضات سيناوية وأجواء مبهجة خلال مائدة إفطار التسامح والوطنية بجنوب سيناء

شهدت مائدة إفطار " التسامح والوطنية"، والاحتفالية التي نظمتها محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور، برعاية وحضور محافظ جنوب سيناء، إقبالًا من قبل المواطنين من كافة أطياف المجتمع السيناوي مسلمين ومسيحيين، وأعداد غفيرة من القبائل البدوية، والقيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المرأة والشباب.

وتضمنت الاحتفالية مهرجانًا فنيًا من الإنشاد الديني، والأغاني الوطنية، والاستعراضات الفنية، والتنورة، وفقرات استعراضية للتراث السيناوي، ونموذج محاكاة للحياة البدوية "خيمة بدوية"، وتجول بائعي الحلوى وسط بهجة وفرحة من الأطفال وأبناء المحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تنظيم المائدة على هامش الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، والذي تواكب مع الذكرى الـ35 بعودة طابا إلى الأراضي المصرية، موجهًا تحية تقدير واعزاز للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات القوات المسلحة، موضحا أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل عالقة في أذهان المصريين، ونستلهم منها الشجاعة والبسالة، والإرادة التي لا تستطيع أن تقف أمامها جيوش العالم.

وأكد المحافظ، أن الملحمة العسكرية التي كانت على أرض سيناء خلال حرب أكتوبر المجيدة، جسدت أروع البطولات في المسئولية، والتنظيم، والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة، وأسفرت عن نصر حظى على احترام العالم، مشيدًا بحرص الدولة المصرية على الارتقاء بحياة المواطن، وتحسين مستوى معيشته في مختلف مجالات الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وبناء القدرات الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، مما يؤدي إلى مزيدًا من الرقي والتقدم لأمة ذات حضارة عريقة.

وأشار إلى حرص على التواجد مع أكثر من 1000 فرد من أبناء المحافظة، على هذه المائدة، احتفالًا بانتصارات أكتوبر، واستعراض مراحل التنمية في سيناء منذ التحرير وحتى الآن.