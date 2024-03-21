 وفا: مستعمرون يستولون على 150 دونما في الخضر جنوب بيت لحم - بوابة الشروق
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وفا: مستعمرون يستولون على 150 دونما في الخضر جنوب بيت لحم


نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 5:04 م | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 5:04 م

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستعمرين، استولوا اليوم الخميس، على 150 دونما من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال الناشط أحمد صلاح، إن مستعمرين استولوا على الأرض في منطقة "أبو بكير" قرب مستعمرة "العازر" المقامة على أراضي المواطنين، وزراعتها بأشتال الكرمة واللوزيات، ذاكرا أن ملكية الأرض تعود لمواطنين من عائلة موسى.

يذكر أن المستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجمتهم الاستعمارية على أراضي بلدة الخضر، تمثل بالاستيلاء على مساحات، وتجريف أخرى، وهدم غرف زراعية، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم.

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