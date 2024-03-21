تقديم 14 ألف وجبة إفطار وسحور بمائدة الرحمن بطور سيناء منذ بداية شهر رمضان الكريم

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يتابع يوميًا موائد الرحمن التي جرى إقامتها بكافة مدن المحافظة، للتأكد من جودة نوعية الطعام المقدم وكميته بما يتناسب مع الأعداد الوافدة لهذه الموائد، مؤكدًا أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتوفير مستلزمات هذه الموائد على مدار الشهر الكريم.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن مائدة الرحمن المقامة بمدينة طور سيناء، تشهد إقبالًا كبيرًا، مما ساهم في زيادة عدد الوجبات التي كان جرى تخصيصها لها من 500 إلى 700 وجبة يوميًا، إضافة إلى الوجبات الجافة التي توزع على مرتادي المائدة للسحور، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوجبات التي جرى تقديمها بالمائدة منذ بداية شهر رمضان بلغ 7 آلاف وجبة، ومثلهم وجبات سحور، ليصل إجمالي عدد الوجبات 14 ألف وجبة إفطار وسحور.

وأكد أنه يجري توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية على الأرامل، و الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والوديان والتجمعات البدوية، بإجمالي يصل إلى نحو 1300 كرتونة مواد غذائية، تحتوي كل كرتونة عل أرز، مكرونة، سكر، سمن، فول، عدس، تمر، صلصلة، ملح، بقوليات، إضافة إلى صرف مبلغ 500 جنيه لجميع العاملين بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن محافظ جنوب سيناء، تفقد مائدة الرحمن بمدينة طور سيناء، للتأكد من جودة نوعية الطعام المقدم، يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، ومبروك الغمريني، رئيس المدينة.

وقدم رواد المائدة الشكر إلى محافظ جنوب سيناء، لحرصه على رعاية المادة، والاطمئنان علي محتوياتها ومعرفة آرائهم.

يشار إلى أن مادة الرحمن بطور سيناء، أقيمت بتوجيهات محافظ جنوب سيناء، وتقدم وجبة إفطار وسحور، وتحتوي مكونات وجبة الإفطار على اللحوم والأرز والخضار والفاكهة والمياه، والعصائر.