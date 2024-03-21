رئيس وزراء أيرلندا: النمسا والتشيك تقاومان المساعي الأوروبية لوقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، إن النمسا وجمهورية التشيك تعيقان الاتحاد الأوروبي من الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال فارادكار- الذي أعلن استقالته أمس الأربعاء، ولكنه سيظل في منصبه كرئيس للوزراء فقط لحين تعيين خليفة له - إنه يأمل في إقناع الدولتين بالموافقة على توجيه دعوة موحدة من التكتل "لوقف فوري إنساني لإطلاق النار من شأنه أن يؤدي إلى حل الدولتين".

ورد المستشار النمساوي كارل نيهامر بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعترف بـ"العنف الجنسي" - بحسب وصفه-الذي ارتكبته حركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وقال: "لا يزال هناك نقاش لا استطيع، بأمانة، أن افهمه".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاتحاد الأوروبي إلى دعم الجهود لوقف إطلاق النار، وحذر من أنه يجب إدانة الخسائر في صفوف المدنيين في غزة كما هو الحال في أوكرانيا "دون ازدواجية المعايير".