نواب بولندا يتهمون محافظ البنك المركزي بارتكاب مخالفات في شراء السندات

يعتزم نواب بالبرلمان البولندي، ينتمون لحزب رئيس الوزراء دونالد توسك، تقديم قائمة اتهامات طويلة ضد محافظ البنك المركزي آدم جلابينسكي في إطار تحرك يهدف إلى الإطاحة به في نهاية المطاف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويتهم النواب جلابينسكي، في وثيقة من المحتمل تقديمها غدا الخميس، بالمشاركة في مخالفات على صلة ببرنامج البنك المركزي لشراء السندات إبان فترة جائحة كورونا، والدفع صوب خفض مفاجئ لمعدل الفائدة قبل الانتخابات العامة العام الماضي وتضليل الحكومة بشأن نتائج البنك المركزي، بحسب مصادر مطلعة.

ويتضمن التقرير، الذي جاء في 68 صحفة، أيضا اتهامات بالتلاعب بسعر الصرف وإجراء من المسؤول عن السياسة النقدية لإضعاف العملة المحلية (الزلوتي)، بحسب المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.