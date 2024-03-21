أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أن ثقافة كل شخص واختياراته وتربيته تحدد سقف حريته.
وأعربت خلال مقابلة لبرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الأربعاء، عن رفضها القاطع لموجة الغرب في تحديد نوع الإنسان وإتاحة عمليات التحويل الجنسي لتغيير نوع الأطفال، مشددة أن هذا ليس حرية.
وقالت إن عملية التحويل الجنسي في حالات محددة مثل ولادة الإنسان بعيب خلقي له علاقة بالطب مقبول من وجهة نظرها، معتبرة أن إجراء عمليات التحويل «عمال على بطال» أمر غير مقبول بالنسبة إليها ولا تهتم به لأنه يتسبب بإنزعاجها.
وأضافت أن هذه المسألة ليست في حدود صلاحيتها، مؤكدة أن من يريد إجراؤها يتحمل مسئولية تصرفه لكنها على المستوى الشخصي لا تقبلها على أي من أولادها.
وردت على سؤال افتراضي حول موقفها من طلب نجلها يوما مساكنة فتاة دون زواج، قائلة: «غير مقبول ولا يصح نهائيا»، موضحة أنها تربي أبناءها على القيم الصحيحة وتعلمهم الصواب من الخطأ.
وذكرت أن هناك حدود للحرية بالنسبة لها، لكنها لا تملك الحق في التدخل في حدود غيرها، موضحة أنها تتصرف بما هو في حدود عائلتها مثل تربية ابنها بشكل صحيح وتعليمه القرآن الكريم ليميز بين الصح والخطأ