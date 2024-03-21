أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أن ثقافة كل شخص واختياراته وتربيته تحدد سقف حريته‎.‎

وأعربت خلال مقابلة لبرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الأربعاء، ‏عن رفضها القاطع لموجة الغرب في تحديد نوع الإنسان وإتاحة عمليات التحويل الجنسي لتغيير نوع الأطفال، مشددة ‏أن هذا ليس حرية‎.‎

وقالت إن عملية التحويل الجنسي في حالات محددة مثل ولادة الإنسان بعيب خلقي له علاقة بالطب مقبول من وجهة ‏نظرها، معتبرة أن إجراء عمليات التحويل «عمال على بطال» أمر غير مقبول بالنسبة إليها ولا تهتم به لأنه يتسبب ‏بإنزعاجها. ‏‎ ‎‏ ‏

وأضافت أن هذه المسألة ليست في حدود صلاحيتها، مؤكدة أن من يريد إجراؤها يتحمل مسئولية تصرفه لكنها على ‏المستوى الشخصي لا تقبلها على أي من أولادها‎.‎

وردت على سؤال افتراضي حول موقفها من طلب نجلها يوما مساكنة فتاة دون زواج، قائلة: «غير مقبول ولا يصح ‏نهائيا»، موضحة أنها تربي أبناءها على القيم الصحيحة وتعلمهم الصواب من الخطأ.‏

وذكرت أن هناك حدود للحرية بالنسبة لها، لكنها لا تملك الحق في التدخل في حدود غيرها، موضحة أنها تتصرف بما هو في ‏حدود عائلتها مثل تربية ابنها بشكل صحيح وتعليمه القرآن الكريم ليميز بين الصح والخطأ‎