أستراليا توقع اتفاقية لتصنيع أكثر من 100 مركبة مصفحة قتالية للجيش الألماني

وقعت أستراليا اليوم الخميس، اتفاقية بقيمة أكثر من 662 مليون دولار لتصدير أكثر من 100 مركبة مصفحة إلى ألمانيا، في اتفاق يوصف بأنه أكبر عقد لقطاع الدفاع الأسترالي على الإطلاق.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة بتصنيع مركبات حاملة الأسلحة الثقيلة من طراز "بوكسر" في مصنعها في ولاية كوينزلاند شرق أستراليا، من أجل تصديرها فيما بعد للجيش الألماني.

ووافق البرلمان الألماني على الاتفاقية الآن، بعدما شهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز توقيع اتفاقية من حيث المبدأ بين ألمانيا وأستراليا خلال زيارته إلى برلين في يوليو الماضي.

وقال ألبانيز، إن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أسترالي (662 مليون دولار أمريكي) للاقتصاد الأسترالي، ستوفر أكثر من 600 وظيفة مباشرة.

وأكد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، أن الصفقة تعد أكبر اتفاقية تصدير دفاعية في تاريخ أستراليا.

وأضاف مارلز، في بيان، "إن تصنيع مركبات حاملة الأسلحة الثقيلة من طراز" بوكسر" وتصديرها إلى الجيش الألماني يبرز تعزيز العلاقات بين بلدينا".