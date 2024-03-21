محافظ الغربية والمفتي يفتتحان معرض ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، مساء أمس، الأربعاء، المعرض الذي نظمته محافظة الغربية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة والمركز الثقافي بطنطا احتفالا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا.

جاء الافتتاح بحضور اللواء محمد الهمشرى نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية سابقاً ومستشار الأكاديمية حالياً، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

وتفقد المحافظ والمفتي ومرافقوهم أقسام المعرض الفني، والذي ضم أعمالًا فنية ولوحات ملحمية لحرب أكتوبر المجيدة ومعركة العبور الخالدة، التي نفذها رجال الجيش المصري البواسل مضحين بأرواحهم في سبيل تحقيق الحرية والكرامة، إلى جانب عرض الأعمال البارزة لقادة الحرب وعلي رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالإضافة إلى شهداء الجيش.

وأشاد المحافظ بالمعرض مؤكدًا أن هذا المعرض يعكس نضج ووعي طلاب المدارس بالتاريخ وبما حققه الأجداد من تضحيات.