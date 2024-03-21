ضبط 110 قضايا سلاح ومخدرات وسرقة ومشاجرات في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العامرية في الإسكندرية، القبض على 115 شخصا؛ لاتهامهم في 110 قضايا "سلاح، ومخدرات، وسرقة، ومشاجرات"، خلال حملة أمنية مكبرة.

والقضايا عبارة عن: "80 قضية ضُبط خلالها 85 متهما بحيازة 1.200 كيلو حشيش مخدر، وكمية من الهيروين، و700 قرص مخدر، و20 سلاح أبيض، بجانب 20 قضية سرقة هواتف محمولة، و7 قضايا مشاجرات، و3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في 3 قضايا مختلفة".

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، عدة إخطارات تفيد ورود معلومات سرية حول قيام 115 شخصا، بأعمال "سرقة وتشاجر، وحيازة مخدرات، وأسلحة بيضاء" في نطاق دائرة قسم شرطة العامرية، غرب المحافظة،

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، عمل عدة أكمنة للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات والأسلحة المضبوطة، ومبالغ مالية، والهواتف المحمولة المسروقة.

وباقتياد المتهمين، إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم أقروا بوقائع الضبط، وبتطوير مناقشتهم أساروا إلى أن المخدرات والأسلحة التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار والتعاطي، والأسلحة للدفاع عن النفس، والهواتف المحمولة المسروقة بقصد التربح.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرير عدة محاضر إدارية بوقائع الضبط المختلفة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

جدير بالذكر أن المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 في شأن حيازة أسلحة دون ترخيص تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 500 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 21 المرافق للقانون.

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المصقولة من الداخل، وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة أسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق، والبنادق ذاتية التعمير.

وترتفع العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدفع، والرشاش، والبندقية الآلية والنصف آلية، والمسدس سريع الطلقات.