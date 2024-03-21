فرنسا: على مجلس الأمن تحمل مسئولياته وتبني قرار وقف النار بغزة

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قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الخميس، إنه يتوجب على مجلس الأمن تحمل مسئولياته، وتبني قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف سيجورنيه، خلال منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن "على مجلس الأمن أن يتحمل مسئولياته، ويتبنى قرارًا جديدًا لوقف النار بغزة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي، أن بلاده ستقدم مقترحات بخصوص القرار الذي سيصب في مصلحة الجميع.

وأوضح سيجورنيه: "تحدثت مع نظرائي المصريين والفلسطينيين والجزائريين والأردنيين من أجل المضي قدماً بسرعة باتجاه وقف إطلاق النار بغزة".