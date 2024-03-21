 بايرن ميونخ أول ناد يتعرض لعقوبة بسبب احتجاجات الجماهير - بوابة الشروق
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بايرن ميونخ أول ناد يتعرض لعقوبة بسبب احتجاجات الجماهير

د ب أ
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 9:21 م

بات بايرن ميونخ أول ناد يتم معاقبته من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم، بسبب احتجاجات واسعة النطاق من جانب الجماهير ، أدت إلى عدم اكتمال صفقة التعاقد مع شريك استثماري في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتم تغريم بايرن ما مجموعه 40 ألف يورو، بسبب أحداث جرت بثلاث مباريات منفصلة، وذكر الاتحاد الألماني في بيان له، اليوم الخميس، أنه قرر ذلك بعد الكشف عن نهج موحد لفرض عقوبات جراء تأخير انطلاق المباريات في الدرجتين الأولى والثانية، في اليوم السابق.

كانت الجماهير في الدرجتين الأولى والثانية، قد أبدت احتجاجها لمدة أسابيع في وقت سابق من هذا العام من خلال إلقاء كرات التنس وعملات من الشيكولاتة وأشياء أخرى على أرض الملعب في عدة مباريات، ليتم إيقاف العديد من اللقاءات.

وكانت العديد من الأندية قد طلبت إلغاء العقوبات، غير أن الاتحاد الألماني اختار المضي قدما في تنفيذها.


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