الكشف على 1294 مواطنا بقافلة بقرية بشبراخيت في البحيرة

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن تنظيم فريق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل الطبية بالمديرية، قافلة طبية مجانية بقرية كفر السابي بشبراخيت.

وأكد "جميعة"، في بيان له اليوم الخميس، أنه تم الكشف خلال القافلة على 1294 مواطنًا مجانا، في 10 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 288 - عيادة الأطفال 240 - الجراحة 172 - النساء 113 - تنظيم الأسرة 46 - العظام 184 - الأسنان 44 - الجلدية 54 - القلب 153).

فيما تضمنت القافلة، وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.