قالت الفنانة دينا، إن ابنها لا يحب الرقص الشرقي لكنه لا يمانع حبها له وعملها، لافتة إلى أنه يفضل أنواعًا أخرى من الموسيقى.

وتحدثت خلال مقابلة لبرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، عن مشاعرها تجاه والدها، مؤكدة أنها لا تحمل أي جرح تجاه والدها فقد كان بالنسبة إليها «حبيبها وصديقها ومصدر سرها»، مضيفة أنها لم تصدق وفاته لفترة طويلة.

وأوضحت أنها تجيد فصل مشاعرها عندما تكون حزينة عن حياتها العملية حيث ترفض الاعتذار عن عملها؛ لأنها تعتبره مصدر رزقها، قائلة:«رقصت وأحييت حفلا ثاني يوم بعد وفاة والدي وجوزي كمان لما مات قدمت مسرحية في نفس اليوم، استنيت يوم الدفن وأخذت العزاء وثاني يوم نزلت مكتبي لأني بعتبر ده شغل وكنت حزينة برضه».

وأشارت إلى أن الحزن لا ينقطع في غضون 40 يومًا فقط بل يستمر لفترة أطول حيث تشعر بالحزن كل عام في عيد ميلاد والدها، مضيفة:«كل الشغل مفهوم أنا بعرف أفصل بين شغلي وحياتي، ولو اعتذرت عن شغلي لما أكون مضايقة يبقى مش هشتغل».

وأضافت أن أفضل أيام عملها هي التي ترقص فيها حزينة؛ لأنها تستطيع التعبير عن مشاعرها من خلال الرقص وتخرج طاقتها السلبية من خلاله، معقبة: «أحلى أيام برقص فيها لما أبقى مضايقة وموجوعه من جوايا».