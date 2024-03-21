منصة إكس تلغي الحظر على حساب حركة الهوية اليمينية المتطرفة

أعادت منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، (تويتر سابقا)، المملوكة لإيلون ماسك، تنشيط حسابات حركة الهوية اليمينية المتطرفة، التي تم حظرها في يوليو 2020 على خلفية انتهاكات لقواعد المنصة تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف.



ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من إعادة منصة إكس، تنشيط حساب النمساوي العنصري الأبيض مارتن سيلنر، الذي تم حظره أيضا صيف عام 2020. ويعتبر سيلنر القوة الدافعة وراء حركة الهوية اليمينية المتطرفة.



وكان يتابع حركة الهوية في ألمانيا 30 ألف مستخدم على منصة تويتر، قبل أن يتم حظرها منذ ما يقرب من أربعة أعوام، كما كان يتابع سيلنر ما يقرب من 40 ألف مستخدم.



وتابع حوالي 54 ألفا من مستخدمي منصة إكس، سيلنر، اليوم الخميس، الذي مُنع من دخول ألمانيا أمس الأول الثلاثاء. ومن ناحية أخرى، فقدت حركة الهوية حوالي 5000 من متابعيها عند عودتها.



وتقوم الحركة بحملات ضد المجتمعات متعددة الثقافات وتنشر أفكار نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة.



وتقوم وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية بمراقبة حركة الهوية داخل البلاد.



وشارك سيلنر في اجتماع عُقد في نوفمبر، وضم أعضاء من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.



وناقش الحاضرون مسألة ترحيل المهاجرين من ألمانيا، حتى من يحملون جوازات سفر ألمانية.



وأثار هذا النبأ، الذي كشف عنه موقع الصحافة الاستقصائية كوريكتيف، احتجاجات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا والتعصب اليميني في أنحاء البلاد.