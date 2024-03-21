«عمال مصر» يهنىء الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

وجّه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تلك الذكرى التي يعدها المصريون والعرب رمزا للعزة والكرامة.

وقال رئيس اتحاد عمال مصر، إن هذه الذكرى ستظل راسخة في وجدان كل مصري، لما حققته القوات المسلحة من نجاح كبير في طرد المحتلين من أرض سيناء الحبيبة، فذكرى نصر العاشر من رمضان، غالية على نفس كل مصري وعربي، لأنها الحرب التي سجلها التاريخ ودمرت مصر من خلالها خط بارليف المنيع وعبرت فيه قناة السويس، أقوى مانع مائي في التاريخ.

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أن القوات المصرية كانت وستظل هي الدرع والسيف لهذا الوطن، قائلا: «دور أبطال الجيش المصري لا يقف عند مواجهة أعداء الداخل والخارج، وإنما لهم دور كبير أيضا في عمليات البناء والإعمار التي تشهدها مصر هذه الأيام للوصول إلى الجمهورية الجديدة».

كما أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الطبقة العاملة المصرية كانت وستظل داعما قويا للدولة في كافة تحركاتها نحو التقدم والازدهار، معلنا الوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها بكل قوة في استكمال مسيرة التنمية والبناء.

واختتم رئيس اتحاد عمال مصر، تحية واجبة لشهداء مصر في ذكرى العاشر من رمضان وتحية للقيادة السياسية التي تحافظ على الوطن واستقلاله وقوته، وتخوض بصبر وعزيمة من أجل رفع رايته، وتحية لأبطال مصر البواسل الذي سطروا لحظة من أوع لحظات النصر في العالم ورفع راية الوطن لأبد الآبدين.