الولايات المتحدة تتعهد بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا

تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن تقدم الولايات المتحدة حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار.

جاء ذلك خلال زيارة سوليفان المفاجئة إلى كييف أمس الأربعاء، حيث تعهد بأن تقدم بلاده هذه الحزمة على الرغم من تعثرها الحالي في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك: "نحن واثقون من أننا سننجز ذلك. سنحصل على هذه المساعدات لأوكرانيا"، وفقا لما نقلته صحيفة كييف إندبندنت على حسابها على موقع إكس صباح اليوو الخميس.