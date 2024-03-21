

قال الفنان أحمد فهمي، إنّ بعض الأمور في الوسط الفني لا تتم على أساس المجهود.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة الناس» وعُرضت مساء الخميس، أنه أثناء عمله عازفًا حصل على الكثير من الجوائز، تقديرًا للمجهود الذي كان يبذله.

وتابع: «بحس في الشغلانة بتاعتنا فيها شللية ومجاملات.. أنا مش خايف من التصريح ده لأن هي دي الحقيقة».

وأوضح أنه لا تتم مجاملته لأنه لا توجد لديه "شللية" في الوسط - وفق تعبيره، ذاكرًا أن له أصدقاء ممن يعملون سويًّا.

واستكمل: «لو أنا ليا شللية معينة هبقى بشتغل مع جهة معينة أو حاجة معينة وده مش بيحصل.. علشان كده أن بشتغل مع كل الناس ولو حاجة كويسة اتعرضت عليا أوافق».

ونوه بأنه يمكن أن يمكث عامًا بأكمله دون عمل مع عدم تلقيه عروضًا بأعمال فنية جيدة، غير أنه لفت إلى أنّه تمكن من تحقيق بعض الأمور، بينها الخروج من جزئية المغني الذي يمثل إلى وضعية التمثيل في حد ذاتها وليس بسبب كونه مغنيًّا.