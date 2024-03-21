موقف ميليتاو من المشاركة مع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، موقف البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع فريق ريال مدريد، من المشاركة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لـ صحيفة «ماركا» الإسبانية، أكدت أن إيدير ميليتاو لن يشارك أساسيًا في مواجهة مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وواصلت أن ميليتاو يقترب من العودة إلى قائمة ريال مدريد، لكن من المستبعد أن يشارك أساسيًا في مباراة مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن ميليتاو قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أغسطس الماضي خلال مباراة أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني هذا الموسم.