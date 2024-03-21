بوتين يشكر المواطنين الروس الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لجميع المواطنين الروس الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بغض النظر عمن أعطوه أصواتهم.

وقال بوتين، في خطاب متلفز: "مرة أخرى، أتوجه بالشكر لكل من شارك في التصويت، بغض النظر عمن أعطوه أصواتهم"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد أن "الشيء الرئيسي هو أنكم أثبتم أنكم تحترمون واجبكم المدني، وتقدرون حرية الاختيار وأصواتكم، وأكرر أن كل صوت من أصواتكم كانت له أهمية كبيرة".

وتابع أن "الحملة الانتخابية، التي تعتبر في غاية الأهمية لبلدنا ومجتمعنا ومواطنينا، وصلت إلى نهايتها".

وشدد على أن الحملة الانتخابية كانت متوترة "لأننا، بشكل عام، كنا نختار الطريق الذي ستسلكه روسيا للمضي قدما، ومستقبلنا ومستقبل أولادنا".

وأضاف بوتين أن الأغلبية المطلقة من الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع أدركوا أهمية هذا الحدث.