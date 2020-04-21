رامى صبرى يغنى تتر مسلسل «فرصة ثانية» لياسمين صبرى

انتهى الفنان رامى صبرى من تسجيل أغنية تتر مسلسل «فرصة تانية»، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع نادر حمدى، اما مسلسل «فرصة تانية» فهو من بطولة ياسمين صبرى، وأحمد مجدى، ودياب، وآيتن عامر، وهبة مجدى، وادوارد، ومحمود البزاوى، وهبة عبدالغنى، وإخراج مرقس عادل.

ومن جهة أخرى، احتفل رامى صبرى بتخطى أحدث أغنياته «حياتى مش تمام» حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمى يوتيوب، ووجه رامى رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه على موقع «انستجرام» قائلا: «ومن يوم فراقنا حياتى مش تمام.. أكثر من 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب.. شكرا لكم».

بذكر ان أغنية «حياتى مش تمام» كتب كلماتها ولحنها الفنان عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقى والمكساج وإعداد الماستر جلال الحمداوى.