وزير الخارجية الألماني يستبعد موسم عطلات طبيعي هذا الصيف

بدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس آمال بشأن موسم عطلات بدون قيود على الحياة العامة في صيف هذا العام.

وقال ماس عقب مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه من النمسا وسويسرا ولوكسمبورج وليشتنشتاين في برلين: "ليس من الممكن أن يكون هناك موسم عطلات طبيعي مليء بالبارات الشاطئية والأكواخ الجبلية خلال هذا الصيف. سيكون ذلك تصرفا غير مسؤول"، مشيرا في هذا السياق إلى أن كافة الفعاليات الكبيرة ملغاة حتى نهاية أغسطس المقبل.

وفي المقابل، لم يستبعد ماس بذلك إعادة فتح الحدود أمام السائحين قبل الصيف وإتاحة القيام بعطلات سفر بقيود محددة، موضحا أن هذا أمر يصعب التنبؤ به حاليا.

وذكر ماس أنه لا يزال هناك في العديد من الدول قيود مفروضة على حرية الحركة، وقال: "هذه ظروف لا يمكن معها قضاء عطلة مريحة على الإطلاق".

ودعا ماس مجددا إلى التنسيق على المستوى الأوروبي بشأن الإجراءات اللاحقة.

ويسري في ألمانيا منذ آذار/مارس الماضي تحذيرا للسائحين من السفر إلى أنحاء العالم حتى 3 أيار/مايو المقبل.

وقال ماس إنه سيُجرى تقرير مصير هذا التحذير بنهاية هذا الشهر.

وفي المقابل، لا يستبعد وزير التنمية الألماني جيرد مولر قضاء عطلات هذا الصيف خارج ألمانيا.

وقال مولر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "من المحتمل أن يكون هناك إمكانية لقضاء عطلات في ألمانيا مجددا هذا الصيف... أعتقد أيضا أنه يمكن أن يكون هناك فرصة لذلك في منطقة البحر المتوسط - بما فيها شمال أفريقيا".

وذكر مولر أن السياحة تمثل قطاعا اقتصاديا مهما لدول في شمال أفريقيا مثل تونس أو المغرب او مصر، مضيفا في المقابل أن شرط السفر إلى هذه المنطقة هو تطبيق "خطط نظافة فعالة وفقا للمعايير الأوروبية".