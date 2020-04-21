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السعودية.. إجراء أكثر من 200 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 3:27 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 3:27 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، عن إجراء أكثر من 200 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد في المملكة حتى الآن.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، أنه بجانب الفحوصات تم أخذ العينات من نصف مليون شخص من خلال المسح النشط.

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