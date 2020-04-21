أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، عن إجراء أكثر من 200 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد في المملكة حتى الآن.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، أنه بجانب الفحوصات تم أخذ العينات من نصف مليون شخص من خلال المسح النشط.