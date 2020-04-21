سي إن إن: حالة زعيم كوريا الشمالية في خطر شديد بعد إجراء عملية جراحية

(د ب أ)

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء أن حالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الصحية في "خطر شديد" بعد إجرائه عملية جراحية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته ووصفته بأنه على علم مباشر بالأمر أن الولايات المتحدة تراقب المعلومات الاستخباراتية حول الحالة الصحية الخطرة لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه للعملية.

وكان موقع "ديلي إن كيه" الإخباري على الإنترنت في كوريا الجنوبية ، المتخصص في أخبار كوريا الشمالية ، ذكر اليوم الثلاثاء أن كيم يخضع للعلاج بعد إجراء جراحة في القلب والأوعية الدموية في 12 نيسان/أبريل.

ومع ذلك ، لم يتمكن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي في سول من تأكيد التقارير ، مشيرا إلى إنه لا توجد مؤشرات على أن كيم يعاني من مشاكل صحية خطيرة. كما لا توجد مؤشرات على وجود "أنشطة غير عادية" في كوريا الشمالية.

وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إنها لا تستطيع التعليق حاليا على التقارير.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من كوريا الشمالية.

وغاب كيم مؤخرًا عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في 15 نيسان/أبريل، مما أثار تكهنات بشأن سلامته. وقد شوهد قبل ذلك بأربعة أيام في اجتماع حكومي.