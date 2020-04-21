 طاهر أبوزيد : علاقتي طيبة بالخطيب .. وسأدعمه فى انتخابات الأهلي فى هذه الحالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طاهر أبوزيد : علاقتي طيبة بالخطيب .. وسأدعمه فى انتخابات الأهلي فى هذه الحالة

عمرو فهمي
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 1:37 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 1:37 ص

أكد طاهر أبو زيد نجم الأهلي والمنتخب السابق ووزير الشباب والرياضة الأسبق أنه تجمعه علاقات طيبة بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

وأضاف أبو زيد خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" أنه لم يحدث فى التاريخ أى خلافات مع الخطيب وأنه يدعمه بصفته وهو ما يجب على كل أهلاوي يدعم الكيان أن يفعله.

وأوضح طاهر " في الانتخابات الماضية دعمت محمود طاهر لأني أراه الأفضل في إدارة النادي الأهلي ويستحق المساندة والاستمرار بعد النجاحات التي حققها في الدورة الماضية".

وتابع " عانى طاهر من قسوة في النقد وتعنت من الجهة الإدارية حتي رحل".
وحول موقفه في الانتخابات القادمة في حالة رغبة المجلس الحالي في الاستمرار رد أبو زيد " الأمر سابق لأوانه ولو حقق المجلس الحالي نفس نجاحات مجلس طاهر سأدعمه".

وأشاد طاهر أبو زيد بأداء فريق الأهلي وقال " فريق الكرة يسير بصورة ممتازة ويملك مدرباً رائعاً".

 


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