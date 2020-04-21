أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تلقت تقارير عن 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس بينها 4 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82 ألفا و758 شخصا، وظلت الوفيات دون تغيير عند 4632 حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة المحلية منها ست حالات في مقاطعة (هيلونغجيانغ)، وحالة واحدة في مقاطعة (قوانغدونغ) جنوبي الصين، فيما تم الإبلاغ عن 3 حالات جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس بينها حالتان وافدتان وحالة محلية واحدة في مقاطعة (هيلونغجيانغ).

وأضافت اللجنة أن 39 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 77 ألفا و123 شخصا، بينما بلغ عدد الحالات الخطيرة 82 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج إلى 1587 حالة حتى يوم أمس خرج منهم 776 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم.

وتابعت أن 8791 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين ما يزالون تحت المراقبة الطبية، فيما تم تسجيل 37 حالة جديدة بدون أعراض أمس بينها حالتان وافدتان من الخارج، مشيرة إلى أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1025 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 4 حالات وفاة في منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة، و422 حالة في (تايوان) بما في ذلك 6 حالات وفاة، فيما خرج 630 مريضا في (هونج كونج)، و22 في (ماكاو)، و203 في (تايوان) من المستشفيات بعد شفائهم.