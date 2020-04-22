«فيسبوك» يدخل سوق تطبيقات ألعاب الكمبيوتر

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أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" تطبيق ألعاب يتيح للمستخدمين مشاهدة أو إنشاء بث ألعاب مباشر، مع ازدهار صناعة الألعاب في العالم نتيجة إجراءات الإغلاق الاقتصادي والاجتماعي لمحاصرة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مختلف أنحاء العالم.

وأطلقت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة على التطبيق الجديد اسم "فيسبوك جيمنج"، ويتيح للمستخدم ممارسة ومشاهدة مباريات ألعاب الكمبيوتر مباشرة. ويشبه هذا التطبيق خدمات تويتك من أمازون ويوتيوب من جوجل وميكسر من مايكروسوفت.

وحاليا يمكن الوصول إلى خدمة ألعاب الكمبيوتر في فيسبوك من خلال زر موجود التطبيق الرئيسي لشبكة فيسبوك وكموقع مستقل. في الوقت نفسه فإن تطبيق الألعاب الجديد "مركز ويقدم الألعاب فقط للناس الذين يريدون وصولا أوسع" للألعاب.

وتم اختبار هذا التطبيق في دول آسيا وأمريكا اللاتينية لمدة 18 شهرا تقريبا. وأصبح هذا التطبيق متاحا الآن على متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد. ومن المقرر طرح إصدار للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس.