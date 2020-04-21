المسماري: صد محاولة تقدم لقوات الوفاق في قاعدة عقبة بن نافع الجوية

(د ب ا)

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن صد محاولة تقدم لقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا، نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.

وبحسب المسماري في بيان اليوم الاثنين ، فإن قوات القيادة العامة صدت هذا التقدم، ولاحقت قوات الوفاق، لافتا إلى السيطرة على سيارة مسلحة ومدرعة "تركية"، فضلا عن "وقوع أسرى من العدو وكثير من القتلى والمصابين"، وفق قوله.

وأوضح المسماري في البيان الذي اوردته بوابة الوسط ، أن قواته طاردت قوات الوفاق إلى منطقة الجميل، و«الآن وحداتنا مسيطرة على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطلاع متقدم حول مناطق السيطرة الجديدة»>