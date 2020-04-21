مركز طبي جديد في موسكو لاستقبال المصابين بكورونا



بدأ مركز الأمراض المعدية، الذي تم تشييده خلال شهر واحد فقط، بضواحي العاصمة الروسية موسكو، استقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الإلكتروني لعمدة موسكو، اليوم الثلاثاء، أن المركز الطبي استقبل 20 مصابا في يوم واحد، موضحا أن أكثر من 500 موظف باشروا العمل فيه.

وتبلغ مساحة المركز الطبي 80 ألف مترمربع، وتم تشييده على أراض تبلغ مساحتها 40 هكتارا، ويتكون من حوالي 50 مبنى ويضم 14 قسما مخصصا لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف الموقع الإلكتروني لعمدة موسكو، أن المركز قادر على استيعاب من 800 إلى 900 سرير.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ 47121 شخصا و405 حالات وفاة حتى الآن. وتمثل العاصمة موسكو أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في روسيا، حيث تم تسجيل أكثر من نصف الإصابات فيها.