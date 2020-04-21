مزارعون في الهند يبيعون الشمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يمتلك الأب لوريش بابو، 55 عامًا، وابنه لاكان مهندس علوم الكمبيوتر، مزرعة لزراعة فاكهة الشمام، علي مساحة 10 أفدنة في تشاناباتنا، والتي يخرج منها أفضل الأنواع الفاكهة الطبيعية، ولكن بسبب حالة الإغلاق بدأ الكثير من المزارعين في إهدار محصولهم نتيجة لعدم القدرة على تسويقه.

قرر مهندس علوم الكمبيوتر، بعد أن تحول إلى مزارع، حفاظًا منه على مهنة والده، عدم التنازل عن المحصول مقابل بمالغ بسيطة، أوتدميره بأنه لا يباع في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع، وعزم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع الزبائن.

نشر الابن صور للفاكهه، وكتب عليها "الفاكهة صابحة وطبيعيه كل يوم"، ونبه على الجمهور بأن التسليم مجاني حتى باب المنزل، إذا تم الحجز الجماعي بواسطة جميع الشقق، ونجحت الفكرة.

وتابع: "كانت ردود الأفعال إيجابية، وهم مشغولون الآن من الفجر حتى الغسق في المدينة يسلمون جميع الطلبات المحجوزة".

وقال الأب في حديثه إلى موقع "نيو إنديان إكسبريس": "وجدنا أنفسنا في وضع كابوس، لأنه من المرجح أن يصل موسم الحصاد هذا العام إلى ما يقرب من 100 طن، وهو الأفضل في 11 عامًا من حياتي الزراعية، وتخيل محنتنا إذا كانت الفاكهة لا يمكن أن تصل إلى الجمهور".

وأضاف الابن: "تعرفت على أن العديد من المزارعين يهدرون إنتاجهم، ونحن لم نكن مستعدين لرمي محصولنا بهذه الطريقة، حتى قررنا التواصل مع الجميع في المدينة، عن طريق إعادة توجيه رسائلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام التليفون، حتى قمنا بتسليم 15 طنًا في المدينة، وأوضح أن الشرطة تسمح للمزارعين بمنتجاتهم بالسفر دون عوائق".

وترتفع أيدي المزارعين في الساعة 4 صباحًا، وتتقطف الفاكهة بشكل يومي ويتم تحميلها في شاحنة النقل، وتصل إلي بنغالورو في تمام الساعة 9 صباحًا، وتبدأ عملية التوزيع في الشقق واحدًا تلو الآخر.

وتابع لاكان أنه تم طلب ما لا يقل عن 250 كجم لكل شقة، "نبيعها بسعر 25 روبية للكيلوجرام لأنها فواكه عضوية عالية الجودة".

واستطرد: "عندما نصل إلى أي شقة فإن أولئك الذين حجزوا يقفوا في طوابير الانتظار مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، ونزن ثمرهم أمامهم ونسلمها، وأكد أن المستفيدين سعداء للغاية".