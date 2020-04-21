استمرار حرائق غابات تشيرنوبل رغم جهود المئات من رجال الإطفاء

لا تزال حرائق الغابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة الملوثة بالإشعاع في أوكرانيا مستمرة لأكثر من أسبوعين، حيث يعمل اليوم الثلاثاء 1300 من رجال الإطفاء في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن خدمة الطوارئ الحكومية أن رجال الإطفاء يعملون لاحتواء حرائق الغابات في خمسة مواقع على الأقل.

وكان ألف اطفائي آخرين يعملون في منطقة زهيتومير القريبة، في الوقت الذي تعقدت فيه جهود الإطفاء بسبب ظروف الطقس الجاف والرياح غير المعتادة.

ويخشى خبراء البيئة من أن تثير الحرائق رمادًا إشعاعيًا، ومن المحتمل أن ترسل دخانًا محملاً بالتلوث إلى العاصمة كييف، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب محطة تشيرنوبل المدمرة.

ويعتبر انصهار مفاعل تشرنوبل وانفجاره عام 1986 أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

وأرجعت السلطات الفيدرالية الهواء المشبع بالدخان في كييف خلال الأيام الأخيرة إلى الحرائق في منطقة زهيتومير، مؤكدة أن مستويات الإشعاع في كييف ضمن نطاق المقبول.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية اليوم الثلاثاء: "مستوى الاشعاع في كييف والمنطقة المحيطة بها يقع ضمن الحدود الطبيعية ولا يتجاوزها"، مؤكدة مجددا على التقييم الذي تم إعلانه مرارا في الأيام الأخيرة.

وقال ايجور فيرسوف، المسؤول البيئي البارز، في بداية اندلاع الحرائق في وقت سابق هذا الشهر، إن مستوى الإشعاع الذي تم تسجيله في منطقة تشيرنوبل كان أعلى 16 مرة من المستويات الطبيعية السابقة.