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(د ب أ)

أصيب خمسة من العناصر الطبية التابعة للمستشفى الميداني بمحور وادي الربيع جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، حيث تدور اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني وأخرى تتبع المشير خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي.

وأكد المستشار الإعلامي في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي وصول العناصر لمستشفى تاجوراء، ولم يشر الهاشمي لحجم الإصابات.

وأضاف الهاشمي في تصريح صحفي: "إنهم 5 مسعفين تم استهدافهم بصواريخ جراد من قبل قوات حفتر"، وأبدى استغرابه مما وصفه بـ "صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار استهداف العناصر الطبية والمؤسسات الإنسانية".