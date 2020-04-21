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تكثيف أعمال التطهير والتعقيم في جميع أحياء بورسعيد

عادل الغضبان محافظ بورسعيد
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محسن عشري:
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:44 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:44 ص

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع أحياء المحافظة، وخاصة الأحياء السكنية الأكبر كثافة؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد خلال هذه المرحلة، موجها بمضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للعبور من هذه المرحلة بسلام وأمان، لافتا إلى أن الالتزام من قبل المواطنين يساهم بشكل كبير في تخطي هذه المرحلة.

وأضاف الغضبان، أن المحافظة تقوم بتنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس، بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة آخر المستجدات حول الفيروس، بالإضافة إلى تلقي شكاوى المواطنين ووضع خطة لتطهير جميع الأحياء والمنشآت والمؤسسات والحدائق والأسواق، إلى جانب المستشفيات التي يجري العمل على تعقيمها أكثر من مرتين يوميا.

وقال محافظ بورسعيد إنه تم توفير كل الدعم للأحياء لتكثيف أعمال النظافة والتطهير، والعمل المتواصل ليلا ونهارا للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكل الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية لتخطي هذه المرحلة الحرجة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف لإضعاف عزيمة المواطنين وزعزعة أمان واستقرار الوطن.


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