منظمة إسرائيلية تقدم التماسا جديدا للقضاء لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة



تقدمت منظمة غير حكومية في إسرائيل بالتماس إلى محكمة العدل العليا اليوم الثلاثاء للمطالبة بمنع رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، من تشكيل الحكومة القادمة.

وقال المستشار القانوني لـ"الحركة من أجل نزاهة الحكم"، التي قدمت الالتماس، إن المنظمة غير الربحية تريد منع نتنياهو من تشكيل الحكومة بسبب اتهامات الفساد.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتقاضي رشى والاحتيال وخيانة الثقة، بقيامه بتقديم امتيازات مقابل تغطية صحفية إيجابية لصالحه، وكذلك تقديم امتيازات لرجال أعمال أثرياء مقابل الحصول على هدايا باهظة الثمن.

وتم تأجيل محاكمته لشهرين إلى 24 مايو بسبب التدابير التي فرضها فيروس كورونا.

واتفق نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس أمس على تشكيل حكومة طوارئ وطنية. ويتضمن الاتفاق، وفقا للطرفين، أن يتناوب نتنياهو وجانتس على شغل منصب رئيس الوزراء، حيث سيتولاه نتنياهو أولا لمدة عام ونصف، قبل أن يتسلمه جانتس بدءا من تشرين أول/أكتوبر من عام. 2021

وكانت المنظمة قدمت التماسا مماثلا إلى المحكمة العليا بعد الانتخابات التي جرت في الثاني من آذار/مارس الماضي مباشرة، إلا أن المحكمة رفضته باعتباره سابق لأوانه.

وفقا للقانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء لا يكون ملزما بالاستقالة إذا ما تمت إدانته. وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، فقد طلبت المحكمة العليا بيانا من الدولة قبل يوم الخميس القادم.