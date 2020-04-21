شركة مان الألمانية للشاحنات تستأنف الإنتاج تدريجيا

تعتزم شركة مان الألمانية للشاحنات استئناف حركة الإنتاج في مصانعها تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وذلك بعد توقف استمر لمدة ستة أسابيع بسبب جائحة كورونا.

وقال يوأخيم دريس، الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الثلاثاء إن التحديات التي تواجهها الشركة في هذه الخطوة هي الإمدادات الجزئية من قبل الموردين، وتنظيم مسارات العمل لحماية العاملين واتخاذ " تدابير لتحفيز الطلب على الشاحنات".

وأوضح دريس أن الموردين موجودون في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي: "ولهذا نحن نطالب الساسة بدعمنا من خلال تحرك منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي للعودة".

كانت مان أوقفت الإنتاج في مصانع الحافلات والشاحنات منتصف الشهر الماضي بسبب قطع سلاسل التوريد وتراجع الطلب، وتعتزم الشركة حاليا إعادة التشغيل " بطاقة مُخَفَّضَة" مع توفير معدات حماية والحفاظ على مسافة التباعد الآمن بين العاملين وتغيير مسارات العمل.

وأعلنت مان عن استمرار تقليص ساعات الدوام بالنسبة لجزء من العاملين في قطاع الإنتاج والإدارة، ويسري هذا الإجراء على نحو 13000 عامل في ألمانيا، وقد رفعت الشركة إسهامها في رواتب العاملين الذين تقلصت ساعات دوامهم إلى 90% من صافي الراتب.

وتنتمي شركة (مان إس إي) للشاحنات والحافلات وشركة سكانيا السويدية للشاحنات إلى مجموعة فولكسفاجن، ويعمل لديها نحو 36 ألف عامل على مستوى العالم، منهم 9200 عامل في المصنع الرئيسي في ميونخ و3700 عامل في مصنع الديزل في نورنبرج و2400 عامل في مصنع المحاور والمكونات في مدينة زالتسجيتر، و6000 شخص في المبيعات على مستوى ألمانيا و2300 في النمسا و6000 في تركيا وبولندا.