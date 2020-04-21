النمسا تعتزم رفع العديد من القيود بسبب كورونا في مايو وسط انخفاض حالات الإصابة

أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الثلاثاء أنها ستعيد فتح المتاجر والمطاعم والمدارس اعتبارًا من شهر مايو المقبل، بعد أن ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التي يتم تسجيلها أقل من 100 حالة، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المستشار زباستيان كورتس في مؤتمر صحفي في فيينا، إنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على حرية التنقل في الأول من مايو، وسيتم السماح لجميع المتاجر التي ظلت مغلقة حتى الآن باستئناف أعمالها في أوائل الشهر المقبل.

وبينما سيعود الطلاب الصف الثانوي الأخير إلى الفصول الدراسية في الرابع من مايو، فإنه سوف يلحق بهم طلاب الصفوف الأخرى بعد أسبوعين من ذلك تدريجيا.

وذكر كورتس أنه سيتم إعادة فتح المطاعم أيضا في منتصف شهر مايو، مع التأكيد على أنه سيتعين على العاملين وضع أقنعة الوجه الواقية وأن المطاعم لا يمكنها سوى استضافة عدد محدود من الضيوف.

واتخذت الحكومة الخطوات الأولى لتخفيف الإغلاق الأسبوع الماضي، من خلال فتح المتاجر الصغيرة ومتاجر المعدات ومتاجر بيع لوزام البستنة.

وفي ظل تسجيل أكثر من 14 ألفا و800 حالة إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19"، يعتبر عدد الحالات في النمسا متوسطا مقارنة بباقي الدول الأوروبية، ولكن معدل حالات الإصابة الجديدة اليومي انخفض إلى أدنى المعدلات في القارة منذ فرض الإغلاق في منتصف مارس.