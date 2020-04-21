الفاتيكان يؤجل التجمعات العالمية للشباب والأسر بسبب فيروس كورونا

( د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني ، اليوم الإثنين ، أن البابا فرنسيس الأول أجل الاحتفال بيوم الشباب العالمي والاجتماع العالمي للأسر لمدة عام وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

واتخذ البابا القرار مع اللجنة المسؤولة عن الإعداد لليوم العالمي للشباب الكاثوليكي والأسر والحياة.

وكان من المقرر تنظيم اليوم العالمي للأسر في الأصل في حزيران/ يونيو 2021 في روما، وأصبح من المقرر الآن أن يتم في حزيران/ يونيو 2022.

وسيتم تأجيل اليوم العالمي للشباب المقبل ، الذي كان مقرراً في آب/ أغسطس 2022 في لشبونة ، إلى آب/ أغسطس 2023 ، وفقًا للجدول الزمني الجديد.

وأعلن المتحدث أنه في الفاتيكان نفسه ، تم تسجيل حالة إصابة تاسعة وهي لرجل دين أو موظف في الكرسي الرسولي ثبتت إصابته بالفيروس الفتاك. وأضاف أن الشخص نقل إلى المستشفى لوضعه تحت الملاحظة