البحث العلمي: عرض الجزء الرابع من مسلسل كارتون «الأزهر» في رمضان

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدء عرض الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (الأزهر) في رمضان المقبل، وهو إنتاج مشترك للأكاديمية والأزهر الشريف.

وأشارت الأكاديمية، في بيان أصدرته اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من تحضيرات الجرافيك بالكامل ومن تسجيل الأداء الصوتي لجميع الممثلين، ويأتي المسلسل استكمالا لمسيرة التعاون الناجح بين الأكاديمية والأزهر الشريف منذ توقيع اتفاق تعاون في 2016 بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأوضحت أن التعاون بين الطرفين يهدف إلى دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعي

واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية.

وأضافت أن المسلسل بأجزائه على مدار ثلاث سنوات تم إذاعته على قنوات التلفزيون المصري، قطاع قنوات النيل المتخصصة، شبكة قنوات النهار، قناة الناس، والقناة الرسمية لمدينة الإنتاج الإعلامي على يوتيوب.

وأكدت أن المسلسل هو جزء من برنامج متكامل للرسوم المتحركة تتبناه الأكاديمية بهدف نشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي للعلوم والتوعية وتسليط الضوء على العلماء العرب ومعاونة مؤسسات الدولة المعنية في استعادة مصر لمكانتها الأدبية والفنية والعلمية.

ولفتت إلى أن مسلسل الأزهر يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة، ويستعرض تاريخ الأزهر الشريف العلمي والوطني منذ تأسيسه وحتى الآن، وفي كل جزء نستعرض حقبة تاريخية معينة ودور الأزهر خلالها، وذلك بدءا من الدولة الفاطمية مرورا بدولتي المماليك (البحرية والبرجية) ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الزمن المعاصر.

ويتناول المسلسل خلال الجزء الرابع تاريخ الأزهر الشريف في عهد الدولة العثمانية، وتدور أحداث الجزء الرابع حول الشيخ سليمان المصري الذي يدرس العلوم العقلية بين جنبات الأزهر الشريف، وأثناء استقباله للأمير عبد الرحمن كتخدا في الأزهر، وتصيب الغيرة قلب علي بك الكبير، فيدبر علي بك مكيدة للشيخ سليمان الذي يجد نفسه بين عشية وضحاها منفيًا في الآستانة.

وقد قام بالأداء الصوتي نخبة من الممثلين هم حنان مطاوع، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، أحمد ماهر، وعهدي صادق، ومن النجوم الشباب محمد يونس، عابد عناني، علاء قوقة، رامي الطمباري، ماهر محمود، شادي سرور، حمزة العيلي، هاني النابلسي، وسلمى هشام، وظهور مميز للطفل عمرو خالد، والطفلة حنين النمس.

جدير بالذكر أن مسلسل الأزهر الجزء الأول حصل على جائزة أفضل مسلسل في (ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة) وأبدت عديد من الدول رغبتها في شراء حق البث لذا تمت ترجمته إلى الإنجليزية.