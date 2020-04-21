أول بوابة إليكترونية للتعقيم والتطهير بجنوب سيناء

قامت محافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين، بتشغيل أول بوابة إليكترونية للتعقيم والتطهير بمبني مجلس مدينة بشرم الشيخ، والقسم المتقدم للمحافظة.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن هذه البوابة تعد نموذج تجريبي، ومن المقرر أن يجرى تعميمه على كافة مدن المحافظة، كسابقة تعد الأولي من نوعها على مستوى محافظات مصر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وطالب محافظ جنوب سيناء، رجال الأعمال ورجال الأعمال من أصحاب الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، بتعميم هذه التجربة حرصًا على سلامة وصحة الزائرين، وكوسيلة فعالة ضمن إجراءات مكافحة فيرس كورونا المستجد.