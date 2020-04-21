احتفلت أسرة مسلسل "إلا أنا" بالنجاح الكبير الذي حققته الحكاية الثانية "سنين وعدت" والتي تم عرض الحلقة الأخيرة لها أمس الأحد، وأعلن صناع المسلسل توقف عرض باقي الحكايات الستة، حتى انتهاء شهر رمضان الكريم.

المسلسل فكرة الكاتب يسري الجندي، وهو عبارة عن 6 حكايات مستوحاة عن قصص وشخصيات من حياتنا، على أن يتولى تأليف وإخراج كل حكاية فريق عمل منفصل ولكل حكاية أبطالها المختلفين، فحملت الحكاية الاولي عنوان "بنات موسى"، تأليف أمين جمال، محمد محرز، وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر وصبري فواز ونادية رشاد، أما الحكاية الثانية "سنين وعدت" تأليف عبير سليمان وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج أحمد شفيق وبطولة كل من أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزير.