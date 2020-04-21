

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الثلاثاء 10 آلاف و683 حالة.

وأعلنت مراكز مكافحة الامراض الوبائية والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف 9 حالات جديدة من الإصابة بكورونا في البلاد حتى منتصف ليل أمس مقارنة مع اليوم السابق له، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

ومن بين الـ9 حالات إصابة الجديدة، جاءت 4 حالات في سول وضواحيها (حالتان في كل من سول وإقليم كيونجكي). وحالتان في دايغو، واكتشفت 3 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات.

وقد تم تأكيد حالتين من الإصابة إضافيا من التعامل مع المصابين القادمين. بينما بلغ عدد الوفيات 237 حالة بزيادة حالة واحدة عن اليوم الذي سبقه.

وخضع ما مجموعه 571 ألفا و14 شخصا لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 547 ألفا و610 منهم سلبية. ويجرى حاليا فحص 12 ألفا و721 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.