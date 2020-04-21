بدء التحقيق في اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة زيادة واردات الألومنيوم

أصدر قطاع المعالجات والحماية التجارية بوزارة التجارة والصناعة، الإعلان رقم 2 لسنة 2020 بشأن بدء التحقيق في اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة زيادة الواردات من صنف بعض منتجات الألومنيوم.

وذكر الإعلان أن قطاع المعالجات والحماية التجارية تلقى شكوى من إحدى شركات الألومنيوم المصرية تتظلم فيها من أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف بعض منتجات الألومنيوم ألحقت ضرارا جسيما بالصناعة المحلية.

وأوضح الإعلان أن الشكوى جرى قبولها وتسجيلها بعد فحص دقة البيانات الواردة فيها، وأعد القطاع تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية والتي قامت برفع توصيتها لوزيرة التجارة والصناعة بالموافقة على ما انتهت إليه توصية القطاع، ومن ثم وافقت الوزيرة في 14 أبريل الجاري على بدء التحقيق في اتخاذ إجراءات وقائية ضد واردات بعض منتجات الألومنيوم (قوالب- سيلندرات -سلك).