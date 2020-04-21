

بناء علي ما ورد من شركة مياه الشرب برأس سدر لمركز العمليات بمجلس المدينة ، سيتم قطع المياه غدا اعتبارا من الساعة ٨ صباحا و حتي الساعة ٤ عصرا ، عن مدينة رأس سدر و ضواحيها لأعمال صيانة

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة رأس سدر، قي محافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين، بيانًا يفيد انقطاع المياه غدًا الثلاثاء عن المدينة وضواحيها لأعمال الصيانة الدورية.

وقال المحاسب علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، أنه سيجرى قطع المياه لمدة 8 ساعات، بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتي الرابعة عصرًا، و ذلك بناءً على ما ورد من شركة المياه.

وناشد رئيس المدينة المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة، خلال فترة انقطاع المياه.