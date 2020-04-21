 وفاة عبدالرحيم الكيب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد ثورة 2011 - بوابة الشروق
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وفاة عبدالرحيم الكيب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد ثورة 2011


نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:58 م


توفي رئيس وزراء ليبيا الأسبق عبد الرحيم الكيب، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد فبراير 2011، وتنحدر أصوله من مدينة صبراتة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وعمل الكيب أستاذا في كلية الهندسة بجامعة طرابلس، كما شغل عدة مناصب في جامعات خليجية، إضافة إلى عمله في جامعات بالولايات المتحدة.

وترك الكيب ليبيا عام 1976 وانضم للمعارضة الليبية، وأسهم في تمويل حركة المعارضة خلال سنواته في الغربة، وخلال السنوات التي قضاها في الخارج، كان يلقى أسرته التي بقيت داخل ليبيا، من خلال رحلاته إلى المغرب.

واختير الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية بعد حصوله على 26 صوتا من أصل 51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي.

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