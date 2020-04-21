ضبط 15 كويتيا يتاجرون في الإقامات و15 عربيا سماسرة لديهم

كشف مصدر كويتي مسئول، عن قيام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة الكويتية، بضبط 25 مواطناً كويتيا يتاجرون في الإقامات، و12 عربيا يعملون سماسرة لهم؛ لجلب الراغبين في شراء إقامات.

وأوضح المصدر -في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلاثاء- أنه تقرر احتجاز جميع المتهمين في حجز الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لاستكمال التحقيقات معهم.

وأشار إلى أن الكثير من أصحاب الشركات الوهمية، والمندوبين العاملين معهم، سيحالون قريباً إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر، موضحا أن رجال مباحث شؤون الإقامة، توصلوا بعد فحص الملفات، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، إلى بعض الشركات التي على كفالة كل واحدة منها نحو 4 آلاف عامل من مختلف الجنسيات.

وأكد أن وزارة الداخلية الكويتية، اتخذت إجراءات جديدة مشددة لمحاصرة تجار الإقامات، مشيرا إلى أن المهلة التي أعطيت لمخالفي الإقامة، كشفت عن خفايا تتعلق بهذا العمل المجرم؛ حيث تبين أن عشرات الشركات الوهمية، جلبت آلاف العمالة ثم تركتها في الشارع، مرجحا في الوقت نفسه أن يتم تمديد المهلة شهرا آخر، لتبدأ وزارة الداخلية بعدها حملات أمنية مكثفة لضبط المخالفين الذين لم يقوموا بتسليم انفسهم، وتوقيع أشد العقوبات عليهم وفق القانون.