 القبض على حنين حسام لبث فيديو للتحريض على الفسق والفجور - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أبريل 2020 9:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

القبض على حنين حسام لبث فيديو للتحريض على الفسق والفجور

الطالبة حنين حسام
الطالبة حنين حسام
 مصطفى عطية:
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 9:19 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 9:19 ص

أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الطالبة حنين حسام بتهمة بث فيديو للتحريض على الفسق والفجور.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار عرضها على النيابة المختصة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك