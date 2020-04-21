القبض على حنين حسام لبث فيديو للتحريض على الفسق والفجور

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أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الطالبة حنين حسام بتهمة بث فيديو للتحريض على الفسق والفجور.و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار عرضها على النيابة المختصة.