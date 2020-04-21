إقلاع طائرة مصر للطيران لإعادة المصريين العالقين في لبنان

أقلعت في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق من مساء اليوم بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، طائرة شركة (مصر للطيران) رحلة رقم 710 من مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) في طريقها إلى مصر وعلى متنها 72 راكبا، وذلك في إطار رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن في ظل أزمة وباء كورونا.

ومن المقرر أن تصل الطائرة إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث سيمكث العائدون في المنشآت المخصصة للحجر الصحي الوقائي لمدة 14 يوما، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وجاءت رحلة الإجلاء الاستثنائية للمواطنين العالقين الراغبين في العودة إلى مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود إعادة المواطنين العالقين في الخارج، وخطة الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكانت السفارة المصرية في لبنان قد استقبلت طلبات المواطنين العالقين الراغبين في العودة في ظل توقف حركة الطيران، وجرى التنسيق مع مكتب مصر للطيران في بيروت لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم لتيسير عملية عودتهم.